Ксения Алферова трогательно поздравила мужа с днем рождения, выложив его детское фото
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru
Актриса Ксения Алферова трогательно поздравила своего мужа с днем рождения и выложила его детское фото. Для сравнения она опубликовала и взрослое фото Егора Бероева.
«Сегодня родился талантливый актёр, прекрасный повар, лучший папа, верный друг, Человек с очень большой буквы «Ч», художник, мудрый мужчина, специалист в грибах, строитель, большой души, сердца и чувства юмора человек, хулиганистый, добрый, честный и настоящий, все это мой муж- Егор Бероев», — подписала пост актриса.
«Разбираться в грибах Очень важно для гармонии супружеских отношений, знаю точно. Ведь это вершина доверия! Многих вам и многих совместных завтраков и тихих охот!» , «Ксюша! А я поздравляю вас обоих! Ведь какое это счастье, что родился человек, с которым через годы вы сложились , словно красивый пазл! Вы оба благородные, достойные и красивые и телом и душой люди! А главное вы творите добро и любовь царит в ваших сердцах! Долгих, счастливых , плодотворных, совместных лет жизни! Пусть не угасает теплый огонь любви, и вера в лучшее живёт в вас обоих!» , «Ксюшечка, как же трогательно Вы пишите о своём супруге... Именно таким он и видится со стороны. Искренним, добрым, порядочным. С днем рождения Вас, Егор!», поздравляют пару подписчики.
Ксения Алферова и Егор Бероев поженились в 2001 году. У Бероева уже была дочь от первого брака, доску родила ему и Ксения.
Пара успешно пережила кризис, когда Бероева заподозрили в измене жене с партнершей по «Ледниковому периоду» Екатериной Гордеевой. Однако пара смогла успешно справиться с этой ситуацией, и теперь браку ничего не угрожает.
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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