Ксения Алферова трогательно поздравила мужа с днем рождения, выложив его детское фото

«Разбираться в грибах Очень важно для гармонии супружеских отношений, знаю точно. Ведь это вершина доверия! Многих вам и многих совместных завтраков и тихих охот!» , «Ксюша! А я поздравляю вас обоих! Ведь какое это счастье, что родился человек, с которым через годы вы сложились , словно красивый пазл! Вы оба благородные, достойные и красивые и телом и душой люди! А главное вы творите добро и любовь царит в ваших сердцах! Долгих, счастливых , плодотворных, совместных лет жизни! Пусть не угасает теплый огонь любви, и вера в лучшее живёт в вас обоих!» , «Ксюшечка, как же трогательно Вы пишите о своём супруге... Именно таким он и видится со стороны. Искренним, добрым, порядочным. С днем рождения Вас, Егор!», поздравляют пару подписчики.

Ксения Алферова и Егор Бероев поженились в 2001 году. У Бероева уже была дочь от первого брака, доску родила ему и Ксения.

Пара успешно пережила кризис, когда Бероева заподозрили в измене жене с партнершей по «Ледниковому периоду» Екатериной Гордеевой. Однако пара смогла успешно справиться с этой ситуацией, и теперь браку ничего не угрожает.