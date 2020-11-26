«Красотка и просто хороший человек»: Ксения Алферова показала отличную фигуру на отдыхе
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/
Ксения Алферова продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру. Актрису очень любят за честные и искренние посты, и фотографии, на которых она появляется без косметики и в простой одежде. Читатели ее блога знают ее, как доброго, отзывчивого человека, в котором нет ни малейшего намека на звездную болезнь.
Несмотря на отсутствие пластики, столь любимой многими ее коллегами, Ксения выглядит действительно замечательно, и обладает собственной неповторимой элегантностью и шармом.
Фигура у нее тоже всем на зависть — на фотографии с отдыха, где актриса появилась в нежно-голубом купальнике с кокетливыми оборками, видно подтянутый живот и стройные ноги.
Поклонники пишут ей, что Ксения держит себя в великолепной форме:
«Загарчик офигенный и вы тоже!», «Красотка и просто хороший человек», «Восторг! Восторг! Восторг! И восхищение!!! Какая Красота!!!», «Какая роскошная фигура! Загляденье!», «Хороша во всем!!!», «Милая и смелая Ксюша!», «Из пены морской...», «Вы умная и красивая, фигура супер», «Какая вы умничка и красавица!!! Удачи и Здоровья всей вашей большой семье!!!», «Какая Вы хорошенькая».
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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