«Красотка и просто хороший человек»: Ксения Алферова показала отличную фигуру на отдыхе

Ксения Алферова продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру. Актрису очень любят за честные и искренние посты, и фотографии, на которых она появляется без косметики и в простой одежде. Читатели ее блога знают ее, как доброго, отзывчивого человека, в котором нет ни малейшего намека на звездную болезнь.

Несмотря на отсутствие пластики, столь любимой многими ее коллегами, Ксения выглядит действительно замечательно, и обладает собственной неповторимой элегантностью и шармом.

Фигура у нее тоже всем на зависть — на фотографии с отдыха, где актриса появилась в нежно-голубом купальнике с кокетливыми оборками, видно подтянутый живот и стройные ноги.