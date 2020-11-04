«Две мои самые любимые женщины»: Ксения Алферова поделилась фото с мамой и бабушкой

Подписчики актрисы были очень рады увидеть своего кумира, и уточнили, нет ли у Ирины собственного Instagram, где можно было бы следить за жизнью актрисы.

«Ирина Алферова — идеал красоты и женственности!», «Ирина правильно делает, что не делает пластику. К такой красоте нельзя прикасаться», «Невероятной красоты женщины », — пишут в комментариях.

Ирина Алферова до сих пор принимает активное участие в жизни своей дочери Ксении. По признаниям молодой актрисы, именно мама научили ее терпению и спасла ее брак, когда наступил кризис и появились слухи о том, что муж увлекся своей коллегой.