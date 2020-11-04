«Две мои самые любимые женщины»: Ксения Алферова поделилась фото с мамой и бабушкой
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru
Ксения Алферова выложила редкое семейное фото, на котором появилась ее мама, легендарная актриса Ирина Алферова, и ее бабушка.
«Две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины моей жизни! Моя мама и Бабуля!!!! Писать ничего не буду, свет, идущий от этих невероятных женщин, говорит сам за себя! Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет. Вот!) Секрет молодости моей Мамы точно такой же! Чистая, щедрая душа, Сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! Нежность, забота, женственность. И никаких операций.», – подписала фотографию Ксения.
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Две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины моей жизни! Моя мама и Бабуля!!!! Писать ничего не буду, свет, идущий от этих невероятных женщин, говорит сам за себя! Заметьте, фильтров на этом фото нет. Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет.вот!) Секрет молодости моей Мамы точно такой же! Чистая, щедрая душа, Сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! Нежность, забота, женственность. И никаких операций. Хорошего дня и не забывайте улыбаться. Ваши Ксюши и Ира! #мама #бабуля #бама #красота #любовь #натуральнаякрасота #иринаалферова
Подписчики актрисы были очень рады увидеть своего кумира, и уточнили, нет ли у Ирины собственного Instagram, где можно было бы следить за жизнью актрисы.
«Ирина Алферова — идеал красоты и женственности!», «Ирина правильно делает, что не делает пластику. К такой красоте нельзя прикасаться», «Невероятной красоты женщины », — пишут в комментариях.
Ирина Алферова до сих пор принимает активное участие в жизни своей дочери Ксении. По признаниям молодой актрисы, именно мама научили ее терпению и спасла ее брак, когда наступил кризис и появились слухи о том, что муж увлекся своей коллегой.
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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