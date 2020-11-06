«Почувствовала себя Белоснежкой»: Ксения Алферова умилила поклонников забавным видео
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru
Ксения Алферова пользуется огромным уважением среди поклонников за свою активность, искренность и правильный образ жизни. Она часто выкладывает в микроблог фотографии без макияжа, проводит очень много времени на природе и со своей семьей.
Сегодня актриса снова умилила поклонников, выложив забавное видео с прогулки. На ладонь ей села синичка. Пообщавшись с птичкой, Алферова даже вообразила себя диснеевской принцессой.
«Утреннее знакомство!)))) Чувствую себя Белоснежкой))) Разрешайте себе быть детьми иногда! Это важно!))) Обнимаю, ваша Ксюша!», – написала Ксения.
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Утреннее знакомство!)))) Чувствую себя Белоснежкой))) «Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким. Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля — самое великолепное, что нам дано для жизни.» К. Паустовский! Разрешайте себе быть детьми иногда! Это важно!))) Обнимаю, ваша Ксюша! Напоминаю, что 26 ноября посиделки о Паустовском! Билеты по ссылке в шапке моего профиля или на странице @posidelki_ksenia .
Поклонники очень тепло прокомментировали видео:
«Ксения красавица, даже птички чувствуют красивую и добрую душу, это так здорово», «Так Вы Белоснежка и есть. Нежная, красивая и добрая», «Ксения, я с вами согласна!!’ Но, я не потеряла детскость в душе..», «Какая прелесть, птичка села на ладошку», «Надо же) Оказывается, Синица - бесстрашная птица!», «Ксения....это просто чудесное проведение», «Ксения, я с вами согласна!!’ Но, я не потеряла детскость в душе..».
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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