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«Почувствовала себя Белоснежкой»: Ксения Алферова умилила поклонников забавным видео

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Ксения Алферова

Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru

Во время отдыха на природе актриса нашла себе отличную компанию в виде синички.

Ксения Алферова пользуется огромным уважением среди поклонников за свою активность, искренность и правильный образ жизни. Она часто выкладывает в микроблог фотографии без макияжа, проводит очень много времени на природе и со своей семьей.

Сегодня актриса снова умилила поклонников, выложив забавное видео с прогулки. На ладонь ей села синичка. Пообщавшись с птичкой, Алферова даже вообразила себя диснеевской принцессой.

«Утреннее знакомство!)))) Чувствую себя Белоснежкой))) Разрешайте себе быть детьми иногда! Это важно!))) Обнимаю, ваша Ксюша!», – написала Ксения.

Поклонники очень тепло прокомментировали видео:

«Ксения красавица, даже птички чувствуют красивую и добрую душу, это так здорово», «Так Вы Белоснежка и есть. Нежная, красивая и добрая», «Ксения, я с вами согласна!!’ Но, я не потеряла детскость в душе..», «Какая прелесть, птичка села на ладошку», «Надо же) Оказывается, Синица - бесстрашная птица!», «Ксения....это просто чудесное проведение», «Ксения, я с вами согласна!!’ Но, я не потеряла детскость в душе..».

Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой

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