«Почувствовала себя Белоснежкой»: Ксения Алферова умилила поклонников забавным видео

Ксения Алферова пользуется огромным уважением среди поклонников за свою активность, искренность и правильный образ жизни. Она часто выкладывает в микроблог фотографии без макияжа, проводит очень много времени на природе и со своей семьей.

Сегодня актриса снова умилила поклонников, выложив забавное видео с прогулки. На ладонь ей села синичка. Пообщавшись с птичкой, Алферова даже вообразила себя диснеевской принцессой.

«Утреннее знакомство!)))) Чувствую себя Белоснежкой))) Разрешайте себе быть детьми иногда! Это важно!))) Обнимаю, ваша Ксюша!», – написала Ксения.