Нашел замену Асмус? В Сети обсуждают новый роман Харламова
Фото: Starface
С момента объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова не прошло и месяца, а уже появилась информация, что причиной разлада в звездном семействе могла стать женщина.
И хотя и Гарик и Кристина не раз повторяли, что в их отношения никто не вмешивался, поклонники верят в это с трудом. И теперь в Сети обсуждают новый роман Харламова.
Авторы телеграм-канала «Антиглянец» намекнули, что им известно, кем увлекся известный стендап-комик. «#говорят шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ», — появилось сообщение.
«Харламов что ли? Вот бы он, наш родненький. Стране сразу полегчает», — откликнулись пользователи интернета, намекнув, что неведение тяготит.
Если посмотреть на всех ведущих упомянутого в «Антиглянце» шоу, то под описание подходит лишь одна девушка — 30-летняя Яна Кошкина, славящаяся своими выдающимися формами.
Пресса, допустив, что это она, припомнила сразу несколько моментов из личной жизни Яны. Кошкиной приписывали роман с другом Харламова и даже с женатым Гариком Мартиросяном, сообщает издание «7 Дней». Но подтверждения информации не было.
После разрыва с Кристиной Асмус Гарик Харламов, как говорится, пошел вразнос. Так, на дне рождения Ляйсан Утяшевой его видели в компании сразу нескольких блондинок.
Напомним, Кристина признавалась, что к решению о разводе шла долго — около года, дав понять, что в семье давно было не все гладко. Поклонники пары не перестают верить, что причиной разлада между супругами стал скандальный фильм «Текст», в котором Асмус снялась обнаженной. После его выхода на экраны Гарику приходилось не раз оправдываться за жену, а один из его друзей отметил позже, что Харламов в то время «натерпелся».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус и Гарика Харламова
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