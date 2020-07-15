Нашел замену Асмус? В Сети обсуждают новый роман Харламова

С момента объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова не прошло и месяца, а уже появилась информация, что причиной разлада в звездном семействе могла стать женщина.

И хотя и Гарик и Кристина не раз повторяли, что в их отношения никто не вмешивался, поклонники верят в это с трудом. И теперь в Сети обсуждают новый роман Харламова.

Авторы телеграм-канала «Антиглянец» намекнули, что им известно, кем увлекся известный стендап-комик. «#говорят шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ», — появилось сообщение.

«Харламов что ли? Вот бы он, наш родненький. Стране сразу полегчает», — откликнулись пользователи интернета, намекнув, что неведение тяготит.

Если посмотреть на всех ведущих упомянутого в «Антиглянце» шоу, то под описание подходит лишь одна девушка — 30-летняя Яна Кошкина, славящаяся своими выдающимися формами.