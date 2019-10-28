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«Да, на грани. И что?» Гарик Харламов оправдался за откровенные сцены в кино с участием Кристины Асмус

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус

Фото: Instagram

Юморист встал на защиту супруги, когда ее обвинили в участии съемок для взрослых.

24 октября на экраны кинотеатров вышел фильм «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях. На премьере фильма жена Гарика Харламова рассказывала, что эта картина стала первой, где она участвовала в постельных сценах. Как оказалось, откровенные моменты с участием Кристины оказались такими реалистичными, что на нее и ее мужа обрушилась волна критики.

Кристину обвинили в том, что она показала всю себя в сценах, которые обычно демонстрируют в фильмах для взрослых. Засыпали вопросами и Гарика Харламова. Всех интересовало, нормально ли он относится к тому, что его жену показывают на всю страну голышом. Юморист ответил на все нападки, опубликовав большой пост в Instagram.

«"Гарик, вы видели сцену секса?", "Как вы позволили жене снятся в подобном?", "Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны?". Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? — задал Гарик Харламов встречный вопрос подписчикам. — Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса "Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил совокупляться весь фильм с Майклом Дугласом". <…> Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актtрская задача и она была исполнена блистательно!

Поздравляю режиссера Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский — вам …ц!».

Напомним, недавно СМИ подозревали Харламова и Асмус в разводе. Актриса опровергла слухи, отметив, что у нее в семье и в отношениях с Харламовым все отлично.

А как вы относитесь к подобным откровенным сценам в фильмах?

Фото и видео: Instagram

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