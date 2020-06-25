«Решение было мое»: Кристина Асмус опровергла слухи и раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым

Прокомментировала ситуацию и Кристина Асмус, намекнув на то, что разводится с мужем из-за его пассивности в отношениях.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается)))) Спасибо. Всем хорошего вечера», — написала она в блоге.