«Решение было мое»: Кристина Асмус опровергла слухи и раскрыла новые подробности развода с Гариком Харламовым
Фото: Instagram Кристины Асмус
Несколько дней назад, 22 июня, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Они сообщили, что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват, — и поделились надеждой сохранить теплые дружеские отношения во благо общей дочки. Отсутствие подробностей спровоцировало массу слухов, в том числе о том, что все это — розыгрыш, но Гарик Харламов оперативно опроверг эту информацию.
Прокомментировала ситуацию и Кристина Асмус, намекнув на то, что разводится с мужем из-за его пассивности в отношениях.
«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается)))) Спасибо. Всем хорошего вечера», — написала она в блоге.
Passion.ru следит за развитием ситуации.
Фото и видео: Instagram/@asmuskristina/@garikkharlamov
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