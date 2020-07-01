Натерпелся: Гарик Харламов тяжело переживал нападки хейтеров после выхода фильма «Текст» с Кристиной Асмус
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
В июне стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Тогда они заявили, что в этом виноваты только они сами, а не кто-то третий и тем более не скандальный фильм «Текст».
Но именно после выхода картины на экраны на Кристину обрушилась критика за непристойное поведение (в фильме Клима Шипенко она снялась с Иваном Янковским в откровенной сцене, граничащей с фильмом для взрослых). Досталось и Гарику Харламову, который стойко защищал супругу от нападок хейтеров.
«Твоя жена голая вон что вытворяет на экране, а ты все это терпишь?», — летели в его адрес обвинения (это самое пристойное, что можно процитировать, — прим. ред.).
Харламов не уставал повторять, что женился на актрисе и это часть ее работы. Асмус в свою очередь отмечала, что муж дал согласие на ее участие в постельной сцене. Страсти не утихали несколько недель.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
И теперь, когда семья все же распалась, стало известно, как тяжело было Харламову в тот период. Его друг, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал в интервью Софико Шеварнадзе, что Гарику было очень нелегко после выхода «Текста».
«Он тогда натерпелся из-за всего этого, но держался молодцом, — отметил Артур. — Что поделаешь, это жизнь. У Гарика миллионы подписчиков в социальных сетях. И не всех можно назвать условно нормальными, хотя они себе такими и кажутся».
Во время объявления о разводе Харламов и Асмус отметили, что стараются сохранить хорошие отношения и будут вместе растить дочь Настю.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Видео: «Ты не поверишь!»/ НТВ
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