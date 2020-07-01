Натерпелся: Гарик Харламов тяжело переживал нападки хейтеров после выхода фильма «Текст» с Кристиной Асмус

В июне стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Тогда они заявили, что в этом виноваты только они сами, а не кто-то третий и тем более не скандальный фильм «Текст».

Но именно после выхода картины на экраны на Кристину обрушилась критика за непристойное поведение (в фильме Клима Шипенко она снялась с Иваном Янковским в откровенной сцене, граничащей с фильмом для взрослых). Досталось и Гарику Харламову, который стойко защищал супругу от нападок хейтеров.

«Твоя жена голая вон что вытворяет на экране, а ты все это терпишь?», — летели в его адрес обвинения (это самое пристойное, что можно процитировать, — прим. ред.).

Харламов не уставал повторять, что женился на актрисе и это часть ее работы. Асмус в свою очередь отмечала, что муж дал согласие на ее участие в постельной сцене. Страсти не утихали несколько недель.