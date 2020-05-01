Надежда Бабкина выписалась из больницы и впервые вышла на связь после заболевания коронавирусом
Фото: Starface
«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту.
Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», — написала Надежда Бабкина в Instagram.
Она также отметила, что, когда люди здоровы, они воспринимают все как данность и забывают говорить спасибо тем, кто борется за наше здоровье изо дня в день.
«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье!», — пожелала Надежда Георгиевна поклонникам.
Напомним, Надежда Бабкина почувствовала себя плохо в первых числах апреля, вскоре после празднования 70-летнего юбилея. После того, как она оказалась в больнице, ее ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать ее состояние.
После Бабкиной в больнице оказался ее коллега по «Модному приговору» — история моды Александр Васильев и личный водитель с семьей. У всех них диагностировали COVID-19.
Фото и видео: Instagram, Starface
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