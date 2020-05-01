Надежда Бабкина выписалась из больницы и впервые вышла на связь после заболевания коронавирусом

Она также отметила, что, когда люди здоровы, они воспринимают все как данность и забывают говорить спасибо тем, кто борется за наше здоровье изо дня в день.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье!», — пожелала Надежда Георгиевна поклонникам.

Напомним, Надежда Бабкина почувствовала себя плохо в первых числах апреля, вскоре после празднования 70-летнего юбилея. После того, как она оказалась в больнице, ее ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать ее состояние.

После Бабкиной в больнице оказался ее коллега по «Модному приговору» — история моды Александр Васильев и личный водитель с семьей. У всех них диагностировали COVID-19.