70-летняя Надежда Бабкина заболела коронавирусом несмотря на меры предосторожности?

В понедельник, 6 апреля, в Сети появились сообщения о том, что 70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией, а позже у нее обнаружили коронавирус. Источником этих данных стал Telegram-канал Mash. Информацию о том, что Надежда Бабкина находится в медиинском учреждении, подтвердил ее сын.

«Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — цитирует «СтарХит».

Певице стало нехорошо 1 апреля. Буквально накануне она записала видео, в котором обратилась к подписчикам своего блога с просьбой соблюдать карантин. Артистка планировала заняться собой и домом, начала читать, в том числе и классиков, собиралась перебрать гардероб и переделать еще массу дел.

Редакция Passion.ru желает звезде здоровья!