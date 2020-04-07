Надежду Бабкину ввели в искусственную кому после госпитализации с подозрением на коронавирус

70-летняя Надежда Бабкина оказалась в больнице с пневмонией, медики подозревали у королевы народной песни коронавирус, но анализы показали отрицательный результат на Covid-19.

Сегодня телеграм-канал Mash со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ из-за ухудшившегося состояния здоровья.

Ранее гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор уверял, что с ней все в порядке и она находится дома. А ее сын Данила Заседателев сообщил, что мать соблюдала все меры предосторожности, но с кем конкретно она общалась, он не в курсе.

«МК» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в искусственную кому артистку ввели, чтобы упростить процесс лечения, чтобы «народная артистка не ерзала во сне и не выдергивала трубки оборудования».

Надежда Бабкина активно ведет Instagram и часто публикует посты, в которых общается с подписчиками. Последний раз она поделилась видео, в котором просила всех соблюдать режим самоизоляции, неделю назад.