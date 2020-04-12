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Историк моды Александр Васильев попал в больницу с пневмонией

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Васильев

Фото: Instagram Александра Васильева

У 61-летнего телеведущего диагностировано двустороннее воспаление легких.

С каждым днем в России увеличивается количество заболевших коронавирусом — от COVID-19 не защищен никто. Некоторые отечественные звезды также столкнулись с неприятной болезнью — в числе переболевших Лев Лещенко и Игорь Николаев. Несколько дней назад была госпитализирована Надежда Бабкина, а вслед за ней в больницу попал историк моды и ее коллега по шоу «Модный приговор» Александр Васильев.

О госпитализации Александра Александровича сообщила Екатерина Гордон, которая также ведет популярное шоу: «Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер, и откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — цитирует юриста «Комсомольская правда». Позднее Васильев опубликовал в Instagram пост, в котором подтвердил сообщения о своей госпитализации: «Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова - 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура - 37, 5 - 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова @arinasharapova1tv_official, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой @malysheva.live, которая и вызвала Скорую помощь. ⠀ ⠀⠀Мне померили давление, взяли тест и, не смотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу - дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. ⠀ ⠀⠀Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. ⠀ В окне - красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь!». ⠀

Отметим, что в марте Александр Васильев вернулся из Португалии и благополучно провел дома обязательный 14-дневный карантин, после которого вернулся к съемкам новых выпусков «Модного приговора».

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано более 15 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом. За последние сутки подтверждено 2186 случаев в 52 регионах.

Редакция Passion.ru желает Александру Александровичу скорейшего выздоровления!

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Фото и видео: Instagram

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