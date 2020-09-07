Надежда Бабкина показала фото в молодости с африканскими косичками: «Одинаковой быть скучно»

Надежда Бабкина не перестает удивлять поклонников. Постройневшая после борьбы с коронавирусом 70-летняя артистка показывает себя в разных образах: то примеряет стильные наряды, то надевает национальные костюмы, то показывается в спортивных образах

В очередной раз народная артистка показала, какой была в молодости. Надежда Бабкина опубликовала свое архивное фото, где позирует с африканскими косичками. «Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью: то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету...», — подписала она снимок.