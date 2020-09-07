Надежда Бабкина показала фото в молодости с африканскими косичками: «Одинаковой быть скучно»
Фото: www.instagram.com/ngbabkina/
Надежда Бабкина не перестает удивлять поклонников. Постройневшая после борьбы с коронавирусом 70-летняя артистка показывает себя в разных образах: то примеряет стильные наряды, то надевает национальные костюмы, то показывается в спортивных образах
В очередной раз народная артистка показала, какой была в молодости. Надежда Бабкина опубликовала свое архивное фото, где позирует с африканскими косичками. «Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью: то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету...», — подписала она снимок.
«Красивая какая, натуральная красота», «Вау», «Роскошная», «Даже не узнать на этом фото. Класс!», «Ничего себе!», «Классная», «Какая вы красивая женщина, в любом возрасте. Восхищаюсь!», «Как прекрасно естество... Зачем эти непонятные губы, зубы?..», «Какая вы красавица. Сейчас еще лучше!», «Красавица в любых образах», «Вы молодец», — прокомментировали поклонники Бабкиной.
Ранее королева народной песни собирала комплименты за молодежный образ, за черно-белое фото в стильном костюме и за образ в национальном башкирском костюме.
Фото и видео: Instagram Надежды Бабкиной, Starface, «Вечерний Ургант»
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