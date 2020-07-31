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Пластика или фотошоп? В Сети обсуждают новую черно-белую фотографию Надежды Бабкиной

Недавние съемки певицы Надежды Бабкиной вызывают массу комментариев.

«Поймала новый челлендж #женщиныподдерживаютженщин или #womensupportingwomen. Девчата, готовьте ч/б фотки и вперед», — написала она.

«Надежда Георгиевна, Вы в этом образе очень молодо выглядите, очень красиво», «Вот это звезда!!! Красота невероятная!!!», «Огонь женщина», — восхищаются поклонники.

Помимо многочисленных комплиментов, в комментариях были и такие фразы: «Да... пластические хирурги поработали на урррааа», «Крутой фотошоп».

Фото и видео: Instagram/@ngbabkina

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