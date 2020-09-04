«Надо брать»: 70-летняя Надежда Бабкина примерила национальный башкирский костюм и собрала массу комплиментов
Яркие наряды очень идут «казачке Наде» - исполнительнице народных песен Надежде Бабкиной. Национальный костюм, который она примерила на очередном мероприятии, вызвал бурю эмоций у ее поклонников.
«Как можно было удержаться от примерки, побывав на выставке современного национального башкирского костюма? Правильно - никак», - написала она под свежей фотографией в блоге.
«Надо брать», «Очень красивый костюм! Вам очень идет!», «Ух-ты!!! Как всегда, в любом образе - красавица», «Башкирочка», «Надежда вы очень красивая и удивительная женщина. Просто огонь», «Здорово! Главное, Вам к лицу. Может и в "модный приговор" внести национальные костюмы?», - обсуждают поклонники.
А как вам этот образ артистки?
Фото и видео: Instagram/@ngbabkina
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