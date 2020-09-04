«Надо брать»: 70-летняя Надежда Бабкина примерила национальный башкирский костюм и собрала массу комплиментов

Яркие наряды очень идут «казачке Наде» - исполнительнице народных песен Надежде Бабкиной. Национальный костюм, который она примерила на очередном мероприятии, вызвал бурю эмоций у ее поклонников.

«Как можно было удержаться от примерки, побывав на выставке современного национального башкирского костюма? Правильно - никак», - написала она под свежей фотографией в блоге.