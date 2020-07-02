Куртка-металлик, чалма и алые носки: 70-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала молодежный образ

70-летняя Надежда Бабкина, недавно оправившаяся от коронавируса, стала гостьей шоу «Музыкалити», где представители старого и нового поколения шоу-бизнеса рассуждают на актуальные темы и делятся опытом.

Для участия в программе с молодежью Надежда Бабкина тоже выбрала молодежно-спортивный стиль одежды. Она пришла в гости к Максиму Галкину в чалме, строгих брюках, черной лаконичной рубашке, куртке-металлик и алых носках.