Куртка-металлик, чалма и алые носки: 70-летняя Надежда Бабкина продемонстрировала молодежный образ
70-летняя Надежда Бабкина, недавно оправившаяся от коронавируса, стала гостьей шоу «Музыкалити», где представители старого и нового поколения шоу-бизнеса рассуждают на актуальные темы и делятся опытом.
Для участия в программе с молодежью Надежда Бабкина тоже выбрала молодежно-спортивный стиль одежды. Она пришла в гости к Максиму Галкину в чалме, строгих брюках, черной лаконичной рубашке, куртке-металлик и алых носках.
«Крутяк, Надя!», «Надежда Георгиевна зажигалка. Всегда настроение подымается, когда смотрю какой-либо выпуск с ней!», «Надежда-то нарядилась!», — похвалили Бабкину в комментариях.
Напомним, Надежда Георгиевна сильно похудела, когда несколько недель провела в больнице, где боролась с коронавирусом. Болезнь у нее диагностировали вскоре после того, как Надежда Бабкина отметила юбилей. COVID-19 позднее также обнаружили у ее коллеги по «Модному приговору» Александра Васильева.
Фото и видео: Instagram Надежды Бабкиной
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