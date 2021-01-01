52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой

«Ого-го», «Ура! Поздравляем!», «Как красиво начинается год, с самой замечательной новости, какую только можно услышать, рождение новой жизни! От души поздравляю и желаю здоровья и семейного счастья!», «Ураааа! От души поздравляю вас с таким удивительным событием!», «Как мы рады за всю вашу семью. С рождением малышки!», «Какое счастье и такая красивая дата! Мои поздравления, дорогая Валерия!», — полетели поздравительные комментарии.

Арсений и Лиана Шульгины поженились в конце августа. После свадьбы поклонники звездного семейства стали подозревать, что невеста пошла под венец в положении. Супруги долго хранили молчание, а о том, что станут родителями, рассказали через несколько месяцев после свадьбы.

Пол малыша Шульгины рассекретили за месяц до его рождения.