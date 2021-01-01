52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой
Фото: www.instagram.com/valeriya/
1 января 2021 года певица Валерия впервые стала бабушкой. О радостном событии в семье она рассказала в Instagram.
«Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье: Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», — написала она в блоге.
«Ого-го», «Ура! Поздравляем!», «Как красиво начинается год, с самой замечательной новости, какую только можно услышать, рождение новой жизни! От души поздравляю и желаю здоровья и семейного счастья!», «Ураааа! От души поздравляю вас с таким удивительным событием!», «Как мы рады за всю вашу семью. С рождением малышки!», «Какое счастье и такая красивая дата! Мои поздравления, дорогая Валерия!», — полетели поздравительные комментарии.
Арсений и Лиана Шульгины поженились в конце августа. После свадьбы поклонники звездного семейства стали подозревать, что невеста пошла под венец в положении. Супруги долго хранили молчание, а о том, что станут родителями, рассказали через несколько месяцев после свадьбы.
Пол малыша Шульгины рассекретили за месяц до его рождения.
Фото и видео: Instagram Валерии и Лианы Шульгиной
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