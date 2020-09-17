Брюнетка Седокова показала, как выглядеть соблазнительно в строгом костюме

Волнистые волосы каштанового цвета, откровенные наряды - такой в последнее время видят поклонники Анну Седокову. Образ, в котором она предстала перед ними на новой фотографии, удивил и порадовал их.

«Мы все так долго ждали лето, а оно пронеслось за одно мгновенье. Погода намекает, что пора бы одеваться теплее», - написала она.