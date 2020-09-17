Брюнетка Седокова показала, как выглядеть соблазнительно в строгом костюме
Фото: Instagram Анны Седоковой
Волнистые волосы каштанового цвета, откровенные наряды - такой в последнее время видят поклонники Анну Седокову. Образ, в котором она предстала перед ними на новой фотографии, удивил и порадовал их.
«Мы все так долго ждали лето, а оно пронеслось за одно мгновенье. Погода намекает, что пора бы одеваться теплее», - написала она.
«Очень очень очень красивая», «Такой необычный образ! Вам очень идет», «В такой закрытой одежде я даже сразу и не признала», «Нежный цвет, эффектно», «Такая мягкость во всем», «Нежная, шикарная», «Такая соблазнительная», «Какая же Вы красавица», «Вам очень идет короткая стрижка волос», «Нереально красивый цвет», «Все таки темненькой, так хорошо. Сразу моложе выглядите», «Не узнала», «Прям Снежная королева», «Очень очень красивая», - делают комплименты друзья и подписчики.
А как вам такая Анна?
Фото и видео: Instagram/@annasedokova
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