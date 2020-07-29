Анна Седокова показала романтичное видео с помолвки с Янисом Тиммой и рассказала, чем он ее покорил

Напомним, роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы длится больше года. Спортсмен ради экс-«ВИА Гры» ушел от красавицы-жены Саны и маленького сына Кристиана. Но после развода экс-супруги растят ребенка вместе. «Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание. Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе "да". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей вселенной», — трогательно поделилась эмоциями Седокова после помолвки.