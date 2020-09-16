Анна Седокова оказалась в долгах: «Живу в квартире, за которую не платили с апреля»
Фото: Instagram Анны Седоковой
Часто знаменитости делятся в своих соцсетях только хорошими новостями, оставляя проблемы «за кадром». Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказывает обо всем. В среду, 16 сентября, певица призналась: у нее большой долг за квартиру, детский сад ее сына - и не только.
«Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки. История о том, как моя помощница Настя, человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию. В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперед оплату. Конечно. Мы все понимаем. За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию. Маме. На ипотеку маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. Потому что добрые. Потому что верили», - пожаловалась Анна.
Из-за этих действий певица оказалась в долгах: «Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их».
Самым удивительным в этой истории для артистки оказалось то, что никто из тех, кто одалживал деньги ее помощнице, ни слова не сказал ей об этом.
«Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек», - предупредила она.
Фото и видео: Instagram/@annasedokova
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