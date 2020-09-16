Анна Седокова оказалась в долгах: «Живу в квартире, за которую не платили с апреля»

Часто знаменитости делятся в своих соцсетях только хорошими новостями, оставляя проблемы «за кадром». Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказывает обо всем. В среду, 16 сентября, певица призналась: у нее большой долг за квартиру, детский сад ее сына - и не только.

«Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки. История о том, как моя помощница Настя, человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию. В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперед оплату. Конечно. Мы все понимаем. За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию. Маме. На ипотеку маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. Потому что добрые. Потому что верили», - пожаловалась Анна.