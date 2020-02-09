Молодая и стройная: 55-летняя Наталья Ветлицкая в сверкающем мини блеснула на музыкальном шоу

На прошлой неделе Наталья Ветлицкая стала гостьей в юбилейном концерте своего бывшего гражданского мужа Дмитрия Маликова, который написал для нее песню «Душа». Ее-то певица и исполнила на сцене в честь юбиляра.

В тот же вечер Наталья призналась в социальной сети, что ее возвращение после 13 лет медитации было непростым. «Это все как с нуля построить. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я все же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам! Без вас это было бы невозможно», — написала Ветлицкая пост в Instagram.

Напомним, что больше 10 лет Наталья прожила в Испании, где растила дочь (сейчас ей уже 15 лет, — прим. ред.) и занималась дизайном. Жизнь там Ветлицкая называла комфортной, потому что ей не приходилось прятаться от папарацци.