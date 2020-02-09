Молодая и стройная: 55-летняя Наталья Ветлицкая в сверкающем мини блеснула на музыкальном шоу
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Наталья Ветлицкая, которая была одной из главных поп-див два десятилетия назад, возвращается на большую сцену. После многих лет жизни в Испании певица вернулась в Россию и блистает на светских мероприятиях.
Очередное появление 55-летней Ветлицкой на публике вызвало настоящий ажиотаж: Наталья выступила на Big Love Show — 2020, где была окружена вниманием публики и прессы.
Для выхода в сет исполнительница хитов «Посмотри в глаза» и «Душа» выбрала сверкающий наряд с мини-юбкой, в котором блистала перед десятками фотографов.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
На прошлой неделе Наталья Ветлицкая стала гостьей в юбилейном концерте своего бывшего гражданского мужа Дмитрия Маликова, который написал для нее песню «Душа». Ее-то певица и исполнила на сцене в честь юбиляра.
В тот же вечер Наталья призналась в социальной сети, что ее возвращение после 13 лет медитации было непростым. «Это все как с нуля построить. Но не смотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я все же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам! Без вас это было бы невозможно», — написала Ветлицкая пост в Instagram.
Напомним, что больше 10 лет Наталья прожила в Испании, где растила дочь (сейчас ей уже 15 лет, — прим. ред.) и занималась дизайном. Жизнь там Ветлицкая называла комфортной, потому что ей не приходилось прятаться от папарацци.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface, Victor Lisitsyn/ Global Look press
Видео: Passion.ru
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