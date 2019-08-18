Красавица-дочь и близкие друзья: Наталья Ветлицкая отпраздновала день рождения в России

Известная в прошлом певица Наталья Ветлицкая вот уже много лет живет в Испании вместе с единственной дочерью Ульяной и мужем Алексеем. Артистка устала от постоянного внимания прессы на родине и поселилась в элитном районе испанского городка Дения, где о ее популярности в России мало кто слышал. Однако свое 55-летие звезда 90-х годов решила отпраздновать в Москве. Фотографии и видео с праздника появились в блогах Светланы Бондарчук и ее возлюбленного. «Наташаааааа!!! Моя подруга навсегда!!! С днём рождения!!!! Люблю тебя!!!❤️❤️❤️ БУДЬ!!! 🦁 и сегодня 💃🏼💃🏻», — обратилась Светлана к певице.