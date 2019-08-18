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Красавица-дочь и близкие друзья: Наталья Ветлицкая отпраздновала день рождения в России

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Светлана Бондарчук, Сергей Харченко и Наталья Ветлицкая с дочкой

Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук поделилась снимком с праздника в честь 55-летия певицы.

Известная в прошлом певица Наталья Ветлицкая вот уже много лет живет в Испании вместе с единственной дочерью Ульяной и мужем Алексеем. Артистка устала от постоянного внимания прессы на родине и поселилась в элитном районе испанского городка Дения, где о ее популярности в России мало кто слышал. Однако свое 55-летие звезда 90-х годов решила отпраздновать в Москве. Фотографии и видео с праздника появились в блогах Светланы Бондарчук и ее возлюбленного. «Наташаааааа!!! Моя подруга навсегда!!! С днём рождения!!!! Люблю тебя!!!❤️❤️❤️ БУДЬ!!! 🦁 и сегодня 💃🏼💃🏻», — обратилась Светлана к певице.

День рождения Натальи Ветлицкой

Дружба Светланы Бондарчук и Натальи Ветлицкой началась около тридцати лет назад, когда Федор Бондарчук снял для певицы клип на песню «Посмотри в глаза». Одну из ролей в музыкальном видео исполнила его супруга Светлана.

А вам нравилось творчество Натальи Ветлицкой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Facebook

Видео: YouTube, Instagram

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