Караулова похвасталась прессом, Ханна — бесконечными ногами, а Гагарина — идеальной фигурой на Big Love Show

И если мужчины-артисты были сдержаны в выборе одежды для выхода свет, то прекрасные дамы подбирали наряды так, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и все преимущества стройных тел.

Так, Юлианна Караулова появилась на публике в ярко-желтом спортивном наряде с плащом over size, топом и оригинальными брюками с вырезами на бедрах. Наряд позволил Юлианне похвалиться своим рельефным прессом.