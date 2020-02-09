Караулова похвасталась прессом, Ханна — бесконечными ногами, а Гагарина — идеальной фигурой на Big Love Show
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Всем влюбленным России подарили яркий и впечатляющий праздник — ежегодный большой концерт с участием десятков звезд Big Love Show. Фотографам на красной дорожке позировали Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Наталья Ветлицкая, Дима Билан, Zivert, Макс Барских, Сергей Лазарев, Ханна, Burito, Мари Краймбрери, Artic & Asti и многие-многие другие.
И если мужчины-артисты были сдержаны в выборе одежды для выхода свет, то прекрасные дамы подбирали наряды так, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и все преимущества стройных тел.
Так, Юлианна Караулова появилась на публике в ярко-желтом спортивном наряде с плащом over size, топом и оригинальными брюками с вырезами на бедрах. Наряд позволил Юлианне похвалиться своим рельефным прессом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Полина Гагарина остановила свой выбор на бархатном комбинезоне с расклешенными штанинами, который настолько обтянул ее идеальную фигуру, что подчеркнул все изгибы стройного тела артистки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ханна для появления на Big Love Show выбрала переливающееся платье-рубашку из парчи, которое издалека было похоже на плащ. Цвет наряда подчеркнул белизну кожи артистки, а его длина — ее бесконечные ноги. Из обуви певица выбрала высокие «брутальные» ботинки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Певица Елка, которую всю неделю обсуждали в связи с ее похудением, для вечера выбрала спортивный total black образ с топом, курткой, широкими брюками и массивными кроссовками.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
А чей образ понравился вам больше других?
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Passion.ru
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