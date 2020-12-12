Мимими дня: Наталья Подольская сделала уютное фото с сыном-грудничком

Напомним, Наталья Подольская, слухи о беременности которой появлялись регулярно на протяжении нескольких лет, в середине августа перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова. А вскоре, 22 октября, певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий.

К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили младшего сына Ивана. Певцы, у которых недавно родился сын, показали, как крестили малыша.Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения.