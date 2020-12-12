Мимими дня: Наталья Подольская сделала уютное фото с сыном-грудничком
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Наталья Подольская полтора месяца назад во второй раз стала мамой. У нее с супругом Владимиром Пресняковым родился сын Ваня. Наталья нередко делает домашние снимки с обоими сыновьями. Однако на дня Наталья умилила новым фото с сыном-грудничком. В уютном интерьере спальни Наталья устроилась с Ваней на груди и рядом с пушистым питомцем. На фото певица позирует в трикотажной пижаме и без макияжа.
Поклонники умилились новым снимком певицы и написали в Сети: «Самые счастливые моменты.. такие», «Как я люблю атмосферу дома, когда в нем появляется малыш!!!», «Так приятно смотреть на вас, счастливую!!!», «Это самое самое счастье, по себе знаю», «Счастье. Оно так и выглядит», «Какая красивая!! Такая взрослая женская красота», «Какая хорошая фотография», «Чудесные», «Лапули какие, счастья Вам!!», «Какая прелесть», «Маленький, сладенький сыночек!», «Милота», «Вселенная в объятиях», «Красавица», «Мило».
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Напомним, Наталья Подольская, слухи о беременности которой появлялись регулярно на протяжении нескольких лет, в середине августа перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова. А вскоре, 22 октября, певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили младшего сына Ивана. Певцы, у которых недавно родился сын, показали, как крестили малыша.Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения.
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!