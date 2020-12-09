«Мы с Ваней завидуем дома»: 5-летний сын Подольской и Преснякова встал на лыжи

Накануне Наталья подольская рассказала, что она с мужем побывала на первом большом выступлении Артема на профессиональной сцене. Мальчик занимается в балете «Тодес». «Нас трясло, слезы текли и у меня, и у мужа. Раньше я никогда не испытывала таких эмоций. Спасибо за возможность быть родителем», — делилась Подольская эмоциями в блоге.

Наталья и Владимир поженились в июне 2010 года, но их первенец родился только через пять лет — в июне 2015-го. В одном из интервью Наталья призналась, что ее путь к материнству был непростым и долгим, но не стала вдаваться в подробности. Возможно, поэтому она долго скрывала вторую беременность.

О том, что они ждут еще одного малыша знаменитые супруги признались за несколько месяцев до родов. А свекры Подольской — Елена и Владимир Пресняковы — «проболтались», что ждут еще одного внука.

Недавно молодая мать рассказала, что ее первая и вторая беременность и период после родов кардинально отличаются. «В первый раз я переживала из-за всего. Боялась сделать лишний шаг, а теперь я все знаю, все умею. Теперь я мама-танк», — призналась она.