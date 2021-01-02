Мимими дня: 2-летняя дочь Нюши нежно поздравила фанатов новогодней песней
Фото: @nyusha_nyusha / Instagram
В новом видео, которое певица опубликовала на своих страницах в социальных сетях, 2-летняя дочь Нюши нежно поздравила фанатов с Новым годом. В ролике девочка исполнила известную детскую песню про елочку и умилила звездную маму. Нюша с гордостью назвала малышку «Умницей» и обняла ее. В видео Симба позировала в уютной пижаме с рождественским принтом. В Сети звезд написала: «Музыкальное поздравление от Симбули».
Многие подписчики в очередной раз поинтересовались, как могла Нюша и Игорь Сивов назвать дочь «мультяшным» именем. «Неужели дочку и правда зовут Симба?», — поинтересовались они. Кто-то предположил, что девочку зовут на самом деле Серафима, а родители любя называют ее иначе.
Год назад, когда Нюша с супругом впервые показали малышку, они немало удивили фанатов, назвав имя дочки. «Нам очень нравится мультфильм "Король Лев". Вот и выбрали такое имя», — призналась тогда певица в интервью.
К слову, недавно мы писали, как Нюша показала необычный сценический образ: «Как будто с другой планеты». Певица предложила поклонникам угадать, чей образ она примерила на себя.
А вам понравилось поздравление дочки Нюши? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @nyusha_nyusha / Instagram
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