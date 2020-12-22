«Реквизит забрали с собой»: Нюша поделилась кадрами с первой фотосессии дочки Симбы

Подписчики певицы умилились очаровательным фото и отметили, что девочка очень похожа на свою маму, но слишком серьезная:

«Ой какая милашка!))) красотка», «Симба вся в маму», «Почему то без улыбок, такая серьезная девочка», «Красавица», «Девчонка очаровашка..», «Урааа!))) поздравляю», «Ой девочка красивая такая», «Красавица мамина», «Когда подрастет, будет 2 багажа», «Посмотрела сторис, какая она там вкуснаааая, просто умиляет», «Ну просто прелесть ребёнок!», «Симба прекрасна с реквизитом», «Такая большая уже выросла! В путешествие уже собралась, похоже», «Мамина булочка».

Фото и видео: Instagram Нюши

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!