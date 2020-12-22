«Реквизит забрали с собой»: Нюша поделилась кадрами с первой фотосессии дочки Симбы
Нюша поделилась кадрами с первой профессиональной фотосессии своей дочки Симбы.
Девочка позировала в черном платье с ярким принтом и оборками и красных ботинках, а в качестве реквизита выступил черный детский чемоданчик с Минни-Маус, который, по словам мамы, Симба решила захватить с собой домой.
«Первая фотосессия малышки прошла успешно, весь реквизит уехал с нами домой..))», — рассказывает Нюша в подписи к публикации.
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru
Подписчики певицы умилились очаровательным фото и отметили, что девочка очень похожа на свою маму, но слишком серьезная:
«Ой какая милашка!))) красотка», «Симба вся в маму», «Почему то без улыбок, такая серьезная девочка», «Красавица», «Девчонка очаровашка..», «Урааа!))) поздравляю», «Ой девочка красивая такая», «Красавица мамина», «Когда подрастет, будет 2 багажа», «Посмотрела сторис, какая она там вкуснаааая, просто умиляет», «Ну просто прелесть ребёнок!», «Симба прекрасна с реквизитом», «Такая большая уже выросла! В путешествие уже собралась, похоже», «Мамина булочка».
Фото и видео: Instagram Нюши
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