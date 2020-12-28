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Платье цвета шампанского и серебряные туфли: Нюша показала шикарный наряд, лежа в ванне

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Нюша делает селфи

Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru

Шикарный праздничный наряд Нюша продемонстрировала в необычном формате, и кадр из фотосессии оценили поклонники.

Нюша поделилась с подписчиками своим новогодним настроением и продемонстрировала в своем Instagram кадр из яркой праздничной фотосессии. На снимке певица сидит в ванне, которая после скандала с выступлением Светланы Лободы на «Золотом граммофоне», кажется, стала самым популярным аксессуаром для фотосессий в этом году.

На Нюше шикарное мини-платье из блестящего материала цвета шампанского с драпировкой в зоне декольте и серебряные лодочки на шпильке. Яркая певица позирует с мороженым с клубникой в руках.

Подписчики оценили роскошный образ, хотя сама идея съемки в ванной показалась им странной:

«Ты зачем в ванну залезла?», «Забыла налить воды в ванну и одежду снять», «Есть нужно в специально отведенных местах», «Очень красивая, платье шикарное!», «Очень красивая, клубника тебе идет», «Красотка!», «Шикарная девушка-красавица!».

Фото и видео: Instagram Нюши

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