Платье цвета шампанского и серебряные туфли: Нюша показала шикарный наряд, лежа в ванне

Нюша поделилась с подписчиками своим новогодним настроением и продемонстрировала в своем Instagram кадр из яркой праздничной фотосессии. На снимке певица сидит в ванне, которая после скандала с выступлением Светланы Лободы на «Золотом граммофоне», кажется, стала самым популярным аксессуаром для фотосессий в этом году.