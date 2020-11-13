«Как куколка»: Нюша умилила фанатов забавным фото с дочкой и мужем
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Нюша поделилась с подписчиками милыми и одновременно забавными семейными фотографиями. Она показала, как ее дочь Симба принимает подарки в честь дня рождения, который был 6 ноября. На снимках девочка сначала недовольно хмурится, а после улыбается во весь рот вместе со счастливыми родителями.
«У Симбули новые подружки. Она очень полюбила этих кукол. Она в восторге от них, потому что они веселые, любят играть, петь и танцевать под песню "Вечеринка с друзьями!", которую для мультсериала исполнила я», — рассказала Нюша.
«Симба и сама как куколка», «По Симбе видно, что игрушки очень нравятся», «Копия бабушка, мама Нюши», «Класс!», «Папа очень любит дочечку, заботится о ней, хороший!», «Красавицы», «Прекрасная семья», «Аххахх, такой взгляд у Симбы на первой фотке», «Молодцы родители», «Какой шикарный мейк», «Моя любимая улыбка», «Красивая фотография», «Малипуся такая», — посыпались комментарии.
Многие подписчики в очередной раз поинтересовались, как могла Нюша и Игорь Сивов назвать дочь «мультяшным» именем. «Неужели дочку и правда зовут Симба?», — поинтересовались они. Кто-то предположил, что девочку зовут на самом деле Серафима, а родители любя называют ее иначе.
Год назад, когда Нюша с супругом впервые показали малышку, они немало удивили фанатов, назвав имя дочки. «Нам очень нравится мультфильм "Король Лев". Вот и выбрали такое имя», — призналась тогда певица в интервью.
Фото и видео: Instagram Нюши
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