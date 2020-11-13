«Как куколка»: Нюша умилила фанатов забавным фото с дочкой и мужем

Нюша поделилась с подписчиками милыми и одновременно забавными семейными фотографиями. Она показала, как ее дочь Симба принимает подарки в честь дня рождения, который был 6 ноября. На снимках девочка сначала недовольно хмурится, а после улыбается во весь рот вместе со счастливыми родителями.

«У Симбули новые подружки. Она очень полюбила этих кукол. Она в восторге от них, потому что они веселые, любят играть, петь и танцевать под песню "Вечеринка с друзьями!", которую для мультсериала исполнила я», — рассказала Нюша.