Милла Йовович появилась на обложке Vogue с 13-летней красавицей-дочерью

«Фантастическая», «Наконец-то ты вернулась», «Какая прекрасная у тебя дочь, Милла, и вы с ней так похожи!», «Великолепные фото», «От снимков невозможно оторвать взгляд», «Милла, я давно ваша фанатка, повешу фото как постеры», «Обожаю!», «Какие же красавицы!», «Эвер скоро перегонит мать — и ростом, и по популярности», — прокомментировали подписчики.

В феврале 2020 года Милла Йовович и ее супруг, режиссер Пол Андерсон («Обитель зла», «Смертельная гонка») стали родителями в третий раз. У них появилась третья дочь, которую назвали необычным именем Ошиан. Беременность не юной уже модели и актрисы проходила тяжело, поэтому после родов она полностью посвятила себя семье и малышке. Но теперь многодетная мать возвращается к активной работе.

Кроме Ошиан, в семье растут 5-летняя Дашиэл и 13-летняя Эвер. Старшая дочь становится все больше похожей на свою знаменитую мать. Девочка уже работает моделью и снимается в кино. Эвер часто экспериментирует со внешностью — красит волосы и ногти. Уже несколько лет назад поклонники Миллы Йовович стали замечать, что ребенок на красных дорожках затмевает мать.

Кстати, несколько недель назад свою первую обложку с 16-летней дочерью Лени презентовала немецкая супермодель Хайди Клум.