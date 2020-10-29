«Не могу поверить, что я их родила»: Милла Йовович в восторге от своих младших милашек-дочерей

«Невероятно красивые дети», «Милла, все твои дочери похожи на тебя!», «Такие же красивые, как и ты», «Ну до чего же прелестные», «Ангелы», «Красивая семья», «Будьте счастливы, девочки», «Не видел более красивых детей», «Милла, ты счастливая, у тебя такие прекрасные дети», — полетели комментарии от поклонников Йовович.

У Миллы и ее супруга режиссера Пола Андерсона есть еще 13-летняя дочь Эвер. У девочки уже есть собственный аккаунт в Instagram. Эвер пошла по стопам знаменитой матери: уже работает моделью и снимается в кино.

Последняя беременность не юной уже Йовович проходила тяжело. Она рассказывала подписчикам, как на последних сроках с трудом могла передвигаться, ноги сильно отекали, а все тело ломило. «Но я все готова вытерпеть ради ребенка», — говорила она.

Кстати, актриса признавалась, что старалась раньше времени не привязываться к еще нерожденному малышу. Она уже переживала потерею ребенка: несколько лет назад ей экстренно прервали беременность по медицинским показаниям — срок уже был большой. Милла тяжело переживала эту потерю.