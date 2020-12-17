Эволюция Миллы Йовович: от юной старлетки до звезды Голливуда и многодетной мамы

Милла Йовович родилась в Киеве в семье врача из Черногории Богдана Йововича и русской актрисы Галины Логиновой. Вскоре после рождения дочери семья переехала в Лондон, а затем в Лос-Анджелес. Мама Миллы пыталась покорить Голливуд, но, увы, помешал языковой барьер.

Зато сама Милла быстро выучила английский, уже в девять лет начала модельную карьеру, а в тринадцать дебютировала в кино. В пятнадцать Милла снялась в главной роли в фильме «Возвращение в голубую лагуну», согласившись принять участие в весьма откровенных сценах.