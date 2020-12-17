Эволюция Миллы Йовович: от юной старлетки до звезды Голливуда и многодетной мамы
Фото: Globallookpress / face to face
Милла Йовович родилась в Киеве в семье врача из Черногории Богдана Йововича и русской актрисы Галины Логиновой. Вскоре после рождения дочери семья переехала в Лондон, а затем в Лос-Анджелес. Мама Миллы пыталась покорить Голливуд, но, увы, помешал языковой барьер.
Зато сама Милла быстро выучила английский, уже в девять лет начала модельную карьеру, а в тринадцать дебютировала в кино. В пятнадцать Милла снялась в главной роли в фильме «Возвращение в голубую лагуну», согласившись принять участие в весьма откровенных сценах.
Фото: DPA
Затем последовали скоропалительный брак с актером Шоном Эндрюсом, продлившийся всего месяц, и гастроли с собственной музыкальной группой «Plastic Has Memory», творчество которой не имело особого успеха. В 1996 году Милла вернулась в кино и снялась в нашумевшем фильме «Пятый элемент» знаменитого режиссера Люка Бессона, за которого вскоре вышла замуж.
Фото: DPA
Спустя три года Йовович сыграла роль Жанны д`Арк в одноименном фильме Бессона и в том же году развелась с режиссером.
Фото: Globallookpress / KPA
В 2004 году Милла Йовович была признана самой высокооплачиваемой моделью. Тогда, согласно рейтингу журнала Forbes, ее доход составил более десяти миллионов долларов, с учетом гонораров за съемки в фильмах.
Фото: DPA
Новым витком в карьере и личной жизни Миллы стало знакомство с режиссером Полом У.С. Андерсоном. Она снялась в шести частях его боевика «Обитель зла» и в 2009-м вышла за него замуж после семилетнего романа.
Фото: DPA
На момент свадьбы у Миллы и Пола уже подрастали две дочери — Эвер Габо, которой в ноябре исполнилось тринадцать, и Дэшилл, родившаяся 1 апреля 2015-го.
Фото: DPA
Старшая дочь звезды решила пойти по стопам знаменитой матери и уже работает моделью и снимается в кино. Так, на премьере фильма «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в которой исполнила Милла Йовович, вместе с актрисой и режиссером Полом У.С. Андерсоном вышла и Эвер Габо, снявшаяся в картине вместе с мамой.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
За свою в целом успешную карьеру Милла Йовович снялась почти в полусотне фильмов. Да, она (пока?) не получила премию «Оскар» и в ее послужном списке вообще не так уж много кинонаград. В любом случае ей удалось завоевать любовь миллионов поклонников и мастерски воплощать на экране образы красоток не робкого десятка, которые могут вскружить мужчинам головы, а постоять за себя и даже спасти мир, если потребуется.
Фото: Eastnews
Милла Йовович продолжает блистать на красных дорожках и активно сниматься в кино, в том числе в фильмах своего супруга. Так, на январь 2021 года намечена российская премьера фантастического боевика Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров», в котором Милла снова сыграла очаровательную и бесстрашную спасительницу нашей планеты.
Фото: Globallookpress / R4924_italyphoto
В начале года в звездном семействе случилось радостное событие. Милла Йовович, ранее рассказавшая о том, что несколько лет назад потеряла ребенка, родила третью дочь, которую они назвали Ошин.
Фото: Instagram Миллы Йовоич
«Поздравляю моего изумительного мужа! Глядя на то, кем мы являемся сегодня, по сравнению с детьми, которыми мы были, когда мы впервые встретились... Это так безумно видеть, как далеко мы зашли вместе! Это такая радость прожить с тобой столько лет — вихрь, путешествие и невероятное переживание. Когда я смотрю на нашу фотографию, когда мы впервые встретились, я не могу поверить, что я нашла такого особенного человека много лет назад, который любил меня всегда, который помогал разделить опыт рождения детей и был с нами каждую минуту каждого дня. Я не могу выразить, как нам повезло, что в нашей жизни появился такой удивительный папа. Твоя любовь и поддержка, дружба, страсть, талант и ум, ты просто нереальный! И ты такой красивый во всем. Ты действительно лучший мужчина, о котором я когда-либо мечтала, и я знаю это каждый божий день. Я люблю тебя», — вот так трогательно Милла недавно поздравила супруга с годовщиной свадьбы.
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Фото и видео: Instagram
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