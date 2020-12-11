Хайди Клум впервые открыто показала 16-летнюю красавицу дочь — и сразу на обложке Vogue

«Моя дорогая Лени. Я так горжусь тобой. И не потому, что ты выбрала этот путь. Я знаю, что независимо от того, каким путем ты пойдешь, он будет твоим собственным. Ты точно знаешь, чего хочешь. Ты — это не мини-я. И я рада, что теперь ты можешь показать, кто ты есть.

Я знаю, что быть моей дочерью не всегда легко. У тебя никогда не было возможности расти "нормально". Расти с тремя разными папами, вероятно, тоже не непросто. Но у тебя есть талант извлекать максимум из всего. Ты уверенная в себе молодая женщина, которая борется за свои цели. И что еще более важно: ты действительно великий человек, сердце которого находится в нужном месте.

Я надеюсь, что где бы ты ни находилась, ты всегда будешь нести с собой то, что я давала тебе последние 16 лет. Для важных решений в жизни и для самых маленьких. И даже если ты часто не хочешь слушать советы мамы, это не значит, что ты одинока. Всегда прислушивайся к своей интуиции.

Я уверена, тебя ждут захватывающие времена. Vogue — лучший способ начать карьеру, о которой ты мечтаешь. , даже если мне немного сложно отпустить тебя в этот мир, я всегда сделаю все, чтобы ты была счастлива и чтобы твои мечты сбылись. Я горжусь быть твоей мамой!», — трогательно написала Хайди Клум в Instagram.

Напомним, у Хайди Клум четверо детей: 16-летняя Лени, 15-летний Генри, 14-летний Йохан и 11-летняя Лу. Старшую дочь она родила от топ-менеджера Формулы-1 Флавио Бриатторе, но она рассталась с ним еще во время беременности. Девочку удочерил второй муж модели — певец Сил, от которого она родила всех остальных детей.

Брак Хайди и Сила длился 11 лет, развелись они в 2014-м. В 2019 году модель вышла за музыканта Тома Каулитца, который моложе нее на 16 лет.