Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

В этот понедельник, 6 мая, герцог и герцогиня Сассекские стали родителями. У принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Он стал первым ребенком для пары — и пока занял седьмое место в очереди на престол.

Роды прошли хорошо, гласит официальное сообщение. Малыш появился на свет в 5:26 по местному времени, вес новорожденного составил 3 килограмма 260 граммов. Отец, как мы сообщали ранее, присутствовал на родах.

О рождении сына молодые родители рассказали в своем Instagram-аккаунте, который был создан незадолго до счастливого события.