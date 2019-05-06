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Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

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Герцог и герцогиня Сассекские

Фото: Stephen Lock/Globallookpress
Радостное событие произошло утром 6 мая.

В этот понедельник, 6 мая, герцог и герцогиня Сассекские стали родителями. У принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Он стал первым ребенком для пары — и пока занял седьмое место в очереди на престол.

Роды прошли хорошо, гласит официальное сообщение. Малыш появился на свет в 5:26 по местному времени, вес новорожденного составил 3 килограмма 260 граммов. Отец, как мы сообщали ранее, присутствовал на родах.

О рождении сына молодые родители рассказали в своем Instagram-аккаунте, который был создан незадолго до счастливого события.

«Мы рады сообщить, что Их Королевское Высочество герцог и герцогиня Сассекские поприветствовали своего первенца ранним утром 6 мая 2019 года. Сын Их Королевского Высочества весит 3 килограмма 260 граммов. Герцогиня и ее малыш чувствуют себя хорошо, пара благодарит подписчиков за радость и поддержку, которую они получали от них в течение всего этого особенного времени. В ближайшие дни мы поделимся подробностями», — гласит сообщение.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Zumapress.com/Globallookress

Редакция Passion.ru поздравляет новоиспеченных родителей!

Больше о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл вы сможете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Zumapress.com, Stephen Lock, Andrew Parsons, I-Images, Joe Shelley Imapress, Pool/Globallookpress

Видео: YouTube

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