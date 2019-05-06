Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

В этот понедельник, 6 мая, герцог и герцогиня Сассекские стали родителями. У принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Он стал первым ребенком для пары — и пока занял седьмое место в очереди на престол.
Роды прошли хорошо, гласит официальное сообщение. Малыш появился на свет в 5:26 по местному времени, вес новорожденного составил 3 килограмма 260 граммов. Отец, как мы сообщали ранее, присутствовал на родах.
О рождении сына молодые родители рассказали в своем Instagram-аккаунте, который был создан незадолго до счастливого события.
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We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. The Duchess and baby are both healthy and well, and the couple thank members of the public for their shared excitement and support during this very special time in their lives. More details will be shared in the forthcoming days.
«Мы рады сообщить, что Их Королевское Высочество герцог и герцогиня Сассекские поприветствовали своего первенца ранним утром 6 мая 2019 года. Сын Их Королевского Высочества весит 3 килограмма 260 граммов. Герцогиня и ее малыш чувствуют себя хорошо, пара благодарит подписчиков за радость и поддержку, которую они получали от них в течение всего этого особенного времени. В ближайшие дни мы поделимся подробностями», — гласит сообщение.
Фото: Zumapress.com/Globallookress
Редакция Passion.ru поздравляет новоиспеченных родителей!
Больше о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл вы сможете прочитать здесь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Zumapress.com, Stephen Lock, Andrew Parsons, I-Images, Joe Shelley Imapress, Pool/Globallookpress
Видео: YouTube
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