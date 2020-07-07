Меган Маркл и принц Гарри готовятся к рождению второго ребенка?

В частности, источник издания утверждает, что Гарри и Меган уже сообщили радостную новость о скором пополнении в семействе королеве Елизавете II — случилось это якобы еще 6 мая, в день рождения их сына Арчи. По слухам, Маркл находится на третьем месяце беременности. Напомним, что британский принц Гарри женился на бывшей американской актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года, а 6 мая 2019-го у них родился сын Арчи.

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от королевских привилегий и начать независимую жизнь. Королева с трудом, но приняла решение герцогов Сассекских. После завершения всех обязательство перед Двором, Меган и Гарри с сыном перебрались в Канаду, а после — в США.