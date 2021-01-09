Максим Матвеев кардинально сменил имидж — и теперь у него дерзкий розовый «ежик»
Фото: @maximmatveev / Instagram_
Максим Матвеев и Елизавета Боярская редко делятся фото и видео в социальных сетях. Однако в это раз актер не смог удержаться и опубликовал провокационный кадр, на котором предстал в новом обличии. Звезда кардинально сменил имидж — и теперь у него дерзкий розовый «ежик». Под эффектным фото Максим иронично написал: «Пора на отдых...очевидно-пора...».
Поклонники были удивлены увидеть Максима в таком образе и написали в комментариях: «Ой-ой!... срррочно отдыхать!)», «Нас ждет, что-то очень сильно интересное», «Красивый мужчина, мужчина красивый..», «Безумно талантливый», «Неожиданно... Но классно!», «До чего же талантлив, невозможно красив! Эпатаж непонятен!».
Фото: @maximmatveev / Instagram
Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 10 лет. В загс они пришли в обычной одежде, и из торжества не делали шумихи, как и из других событий в личной жизни. В годовщину свадьбы актриса призналась супругу в любви и сказала, что мечтала бы быть его женой во всех жизнях.
У супругов растут двое сыновей — 8-летний Андрей и малыш Григорий, которому в декабре исполнится два года. Младшего наследника актеры пока не показывали широкой публике.
Весеннюю самоизоляцию Максим Матвеев и Елизавета Боярская провели на даче с детьми. Актриса отметила, что это время стало замечательным для семьи: «Мы давно так много не общались», — рассказывала она.
К слову, недавно мы писали, как Максим Матвеев показал пикантные фото жены Елизаветы Боярской. 38-летний популярный актер театра и кино поздравил супругу Елизавету Боярскую, которой 25 декабря исполнилось 35 лет, с юбилеем.
А вам понравился новый образ Максима Матвеева? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @maxim_matveev / Instagram_
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