Максим Матвеев кардинально сменил имидж — и теперь у него дерзкий розовый «ежик»

Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская женаты уже 10 лет. В загс они пришли в обычной одежде, и из торжества не делали шумихи, как и из других событий в личной жизни. В годовщину свадьбы актриса призналась супругу в любви и сказала, что мечтала бы быть его женой во всех жизнях.

У супругов растут двое сыновей — 8-летний Андрей и малыш Григорий, которому в декабре исполнится два года. Младшего наследника актеры пока не показывали широкой публике.

Весеннюю самоизоляцию Максим Матвеев и Елизавета Боярская провели на даче с детьми. Актриса отметила, что это время стало замечательным для семьи: «Мы давно так много не общались», — рассказывала она.

К слову, недавно мы писали, как Максим Матвеев показал пикантные фото жены Елизаветы Боярской. 38-летний популярный актер театра и кино поздравил супругу Елизавету Боярскую, которой 25 декабря исполнилось 35 лет, с юбилеем.

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