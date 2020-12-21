Эффектная и харизматичная: самые яркие выходы в свет Елизаветы Боярской
Фото: Пресс-служба
На одном из кинофестивалей Елизавета Боярская появилась в желтом легком струящемся платье в пол, которое выглядело особенно нарядно благодаря расшитому серебристыми блестками верху, украшенному большим цветком на груди.
Фото: Starface
Актриса предпочитает наряды лаконичного кроя с необычными деталями и элементами декора. Например, алое асимметричное платье на ней дополняла необычная вставка на талии.
Фото: Eastnews
Как правило, Елизавета Боярская выходит в свет в классичеких женственных и не слишком откровенных платьях, пикантности которым придают маленькие хитрости — такие как прозрачные ткани. В итоге ей удается выглядеть соблазнительно и при этом скромно и элегантно.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Иногда Елизавета позволяет себе модные эксперименты. Так, на фестивале «Кинотавр» актриса позировала на красной дорожке в расшитом пайетками топе и широких полупрозрачных брюках, похожих на юбку. Получился очень стильный, простой и в то же время необычный образ.
Фото: Starface
Чаще всего Боярская делает ставку на беспроигрышный вариант — черные классические платья с глубоким декольте в сочетании с простой укладкой и ярко-красными губами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пожалуй, одним из самых дерзких и нестандартных стало появление Елизаветы на 28-м фестивале «Кинотавр», когда она позировала фотографам в платье с очень смелым декольте, с золотым декором на лифе и с яркой юбкой с высоким разрезом.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru
Нередко актрису можно увидеть на красных дорожках в платьях с широкими юбками в пол и обнаженными плечами. Если одни считают такой модный выбор скучным, то другие поддерживают приверженность Боярской, которая не гонитя за модными трендами, своему стилю.
Фото: Eastnews
Больше эффектных выходов в свет Елизаветы Боярской вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: starface, eastnews, globallookpress, getty, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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