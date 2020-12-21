Эффектная и харизматичная: самые яркие выходы в свет Елизаветы Боярской

Как правило, Елизавета Боярская выходит в свет в классичеких женственных и не слишком откровенных платьях, пикантности которым придают маленькие хитрости — такие как прозрачные ткани. В итоге ей удается выглядеть соблазнительно и при этом скромно и элегантно.