Максим Матвеев похвастался сделанными собственноручно игрушками для детей: «Папа может!»

«Вот уж, действительно, если человек талантлив, он талантлив во всем!)», «Золотые руки», «Замечательный ПАПА», «Бабочка Огонь!!! Драндулет ваще круть.... Максим, вы супер-папа!!! Мальчишкам очень повезло!!!», «Обалдеть! Нет слов, так круто сделано!», «Да уж, без куска хлеба не останетесь. Всегда мастера были при деле и с копеечкой. Это если по вашей профессии будет пауза», «Чудо расчудесное вы и эти игрушки», «Вот давно не удивляли меня Актёры!!! Руками!! Браво!!!», «Очень классные игрушки, мастер на все руки!!!», «Талант! Ручки золотые!!!», «Папа-самоделкин! Макс - Мастер на все руки! БРАВО!!!!!!», «Как здорово! Вам уже свою мастерскую игрушек можно открывать)))», «Рубрика «Очумелые папины ручки»», «Вот это отец!», «Сразу на ум приходит песенка: папа может, папа может все, что угодно…», — восхищенно комментируют фолловеры.

Напомним, Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 году. Через два года после свадьбы у пары родился сын Андрей, а в конце 2018 года на свет появился его брат Григорий.