Елизавета Боярская высказалась о романах с богатыми мужчинами: «Неприемлемо и неприятно»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты 10 лет. Годовщину они отметили во время режима самоизоляции, которую провели на даче с детьми. В разговоре с Вячеславом Манучаровым актриса призналась, что познакомилась с любимым за несколько лет до того, как у них начался роман.
Впервые она увидела будущего мужа во время проб на фильм «1612». «Раньше я думала, какая пошлость, когда пишут или говорят: "Между нами пробежала искра". Но именно так у меня получилось. Я потеряла дар речи от красоты и доброты Максима», — разоткровенничалась Елизавета.
Но тогда никто не отважился первым оказать знаки внимания. И вскоре Матвеев женился на Яне Сексте. Правда, их брак был недолгим. Теперь он счастлив много лет с Елизаветой, которая не против, что она стала хранительницей очага, а Максим — главной кинозвездой в семье.
«Мужчина главный, он добытчик, он принимает решения, а женщина при нем», — говорит Елизавета о своей семье.
Она также рассказала, что для нее крайне важно, чтобы супруги были ровней друг друга. «Я всегда хотела, чтобы мой избранник прошел путь со мной с нуля. Я долго доказывала всем, что я Елизавета Боярская, а не просто дочь своего знаменитого отца, — говорит она. — И в личной жизни все было также, я сама. Мне не надо было помогать».
Актриса вспомнила, что после того, как к ней пришла большая известность после фильмов «Адмирал» и «Ирония судьбы», у нее не стало отбоя от ухажеров, в том числе очень состоятельных и влиятельных. К таким отношениям она относится негативно.
«Никогда не представляла, что рядом со мной будет состоятельный человек. Для меня это неприемлемо и неприятно», — сказала она.
Фото и видео: Instagram Максима Матвеева, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface
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