Елизавета Боярская высказалась о романах с богатыми мужчинами: «Неприемлемо и неприятно»

Елизавета Боярская и Максим Матвеев женаты 10 лет. Годовщину они отметили во время режима самоизоляции, которую провели на даче с детьми. В разговоре с Вячеславом Манучаровым актриса призналась, что познакомилась с любимым за несколько лет до того, как у них начался роман.

Впервые она увидела будущего мужа во время проб на фильм «1612». «Раньше я думала, какая пошлость, когда пишут или говорят: "Между нами пробежала искра". Но именно так у меня получилось. Я потеряла дар речи от красоты и доброты Максима», — разоткровенничалась Елизавета.

Но тогда никто не отважился первым оказать знаки внимания. И вскоре Матвеев женился на Яне Сексте. Правда, их брак был недолгим. Теперь он счастлив много лет с Елизаветой, которая не против, что она стала хранительницей очага, а Максим — главной кинозвездой в семье.