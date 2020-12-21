Роковая красотка! Максим Матвеев показал пикантные фото жены Елизаветы Боярской

Фолловеры оценили кадры и тоже начали писать поздравления и комплименты в комментариях: «Поздравляю!!! Я даже и не знала, что мой день рождения в один день с Лизаветой Боярской!!!», «Прекрасная!», «Пусть твои глаза от счастья горят. Ля ля ля», «С днём Рождения Вашу прекрасную супругу! Одна из лучших актрис современности ! Очень ее люблю и желаю всех земных и небесных благ», «Удивительную, талантливую дочь своих родителей с днём рождения! Невероятно красивая и талантливая пара!Будьте счастливы вместе каждый день. Обожаю», «С днём рождения прекрасную Лизу», «Как же прекрасна ваша Любимая! Берегите!!», «Любви! Счастья! С днём рождения царицы жены!», «С Днем Ангела!!!Будь счастлива!!!Оставайся такой какая ты есть!!!Красивая,умная,независимая,талантливая и не на кого не похожая!!!!Здоровья, любви и всех благ, милая Лиза!!!!!».

Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 году. Супруги растят двоих сыновей — восьмилетнего Андрея и двухлетнего Григория.

Отметим, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев являются одной из самых ярких, красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Они не очень любят вместе появляться на светских мероприятиях и позировать фотографам глянцевых изданий, изображая семейную идиллию. Впрочем, они запросто публикуют в социальных сетях совместные снимки без прикрас, судя по которым, все у них прекрасно.