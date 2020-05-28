Мария Миронова в свой день рождения показала редкое фото с младшим сыном: «Мой главный подарок за 27 лет»

28 мая актриса Мария Миронова отмечает 47-летие. В свой праздник именинница опубликовала в социальной сети редкое фото с младшим сыном Федором, которого родила в 46 лет.

«Моя жизнь, моя радость и силы️, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок♥», — подписала Мария фото с малышом, добавив хэштеги #какпродлитьмолодость, #давоттак.