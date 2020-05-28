Мария Миронова в свой день рождения показала редкое фото с младшим сыном: «Мой главный подарок за 27 лет»
Фото: Instagram
28 мая актриса Мария Миронова отмечает 47-летие. В свой праздник именинница опубликовала в социальной сети редкое фото с младшим сыном Федором, которого родила в 46 лет.
«Моя жизнь, моя радость и силы️, моя молодость и лучший за последние 27 лет подарок♥», — подписала Мария фото с малышом, добавив хэштеги #какпродлитьмолодость, #давоттак.
О том, что Мария Миронова во второй раз стала матерью стало известно в сентябре 2019-го. Малыш, которого назвали Федором, родился в Греции — любимой стране актрисы. Известно, что мужа Мироновой зовут Андреем, как ее отца и сына, но своего тайного супруга она его никому не показывает. Она лишь отметила, что он непубличный человек.
После родов Мария Миронова рассказывала, что не ожидала забеременеть в столь зрелом возрасте. Сначала она приняла токсикоз за панкреатит. Она также добавила, что слышала осуждения в свой адрес, рожая первого ребенка в ранней юности, и когда носила второго.
Фото и виде: Instagram
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