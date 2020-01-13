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«Братские чувства»: Мария Миронова впервые показала нежное фото с сыном-младенцем

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Слайд, который
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Мария Миронова

Фото: Starface

Актриса опубликовала милый снимок с обоими сыновьями.

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой в 2019 году. О радостном событии она рассказала подписчикам в сентябре, но точную дату рождения младшего сына Федора не назвала.

Разница в возрасте между сыновьями актрисы составляет 27 лет. И Мария Миронова впервые показала сына-младенца: на фото старший — Андрей Удалов-Миронов — держит на руках младшего брата.

«Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность? Камень в их огород! Андрей & Федор», — подписала Марию фотографию. Но лицо малыша закрасила смайликом в виде сердечка.

«Чудесные парни», «Счастливые», «Прелесть, хочется смотреть и жить», «Очаровательно», «Чудесные сыночки», — написали в комментариях.

Мария Миронова тщательно оберегает личную жизнь. Она говорила, что не собирается показывать посторонним всю себя. Так, никто не видел ее молодого мужа. Известно лишь, что его зовут тоже Андреем.

О том, что 46-летняя актриса скоро станет мамой во второй раз, стали известно за пару месяцев до родов Мироновой. Тогда она опубликовала в Instagram видеоролик, в котором прогуливалась в Греции уже с большим животом. Рожала Мария Миронова там же, выбрав эту страну из-за доктора, который должен был принимать у нее роды.

После родов актриса рассказывала, что беременность стала для нее неожиданностью. Она призналась, что изначально токсикоз приняла за приступ панкреатита.

Фото и видео: Instagram, Starface

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