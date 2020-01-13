«Братские чувства»: Мария Миронова впервые показала нежное фото с сыном-младенцем

«Чудесные парни», «Счастливые», «Прелесть, хочется смотреть и жить», «Очаровательно», «Чудесные сыночки», — написали в комментариях.

Мария Миронова тщательно оберегает личную жизнь. Она говорила, что не собирается показывать посторонним всю себя. Так, никто не видел ее молодого мужа. Известно лишь, что его зовут тоже Андреем.

О том, что 46-летняя актриса скоро станет мамой во второй раз, стали известно за пару месяцев до родов Мироновой. Тогда она опубликовала в Instagram видеоролик, в котором прогуливалась в Греции уже с большим животом. Рожала Мария Миронова там же, выбрав эту страну из-за доктора, который должен был принимать у нее роды.

После родов актриса рассказывала, что беременность стала для нее неожиданностью. Она призналась, что изначально токсикоз приняла за приступ панкреатита.