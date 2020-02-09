passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Молодой и симпатичный: Мария Миронова ненароком «засветила» тайного мужа во время прогулки?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мария Миронова

Фото: Instagram

На странице актрисы в социальной сети появилось видео, в котором мелькает лицо молодого человека, который стоит рядом с коляской, где спит младший сын Мироновой.

Мария Миронова стала мамой во второй раз в 46 лет. Актриса родила сына Федю от своего тайного мужа, которого ото всех тщательно скрывает. После того, как поклонники Мироновой стали гадать, кто же он — ее избранник, Мария призналась, что его зовут Андрей, как ее отца и старшего сына. Но лицо супруга, который намного моложе нее, актриса продолжает прятать.

И вот в сториз Марии Мироновой появился таинственный незнакомец — молодой и симпатичный. Актриса снимала свою прогулку с малышом Федей, который спал в коляске. И в одном из кадров видно, что возле коляски стоит молодой человек. На мгновение он поворачивается лицом к снимающей его Марии.

Старшему сыну Марии Мироновой уже 27 лет. Можно предположить, что на прогулку с матерью отправился он, а не ее молодой муж. И все же мужчина в кадре выглядит иначе, чем Андрей Удалов-Миронов.

А как вы думаете: кто составил Марии Мирновой и Феде компанию на прогулке?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!