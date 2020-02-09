Молодой и симпатичный: Мария Миронова ненароком «засветила» тайного мужа во время прогулки?

Мария Миронова стала мамой во второй раз в 46 лет. Актриса родила сына Федю от своего тайного мужа, которого ото всех тщательно скрывает. После того, как поклонники Мироновой стали гадать, кто же он — ее избранник, Мария призналась, что его зовут Андрей, как ее отца и старшего сына. Но лицо супруга, который намного моложе нее, актриса продолжает прятать.

И вот в сториз Марии Мироновой появился таинственный незнакомец — молодой и симпатичный. Актриса снимала свою прогулку с малышом Федей, который спал в коляске. И в одном из кадров видно, что возле коляски стоит молодой человек. На мгновение он поворачивается лицом к снимающей его Марии.