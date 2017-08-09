Лиза Галкина растет папиной дочкой

Фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина просто обожают их дочь, маленькую Лизу. Девочка растет не просто красавицей — она нежная , добрая , талантливая . Сегодня отец семейства опубликовал семейное видео, из которого ясно: Лиза — папина дочь.

«Мама с сыном, а папа — с Лизой», — постановила малышка.

А как вам кажется, справедливо ли выражение, что дочки рождаются для пап, а сыновья — для мам? Или все зависит исключительно от случая?

Фото: instagram.com