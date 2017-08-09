«Мама с сыном, а папа — с Лизой»: Максим Галкин показал трогательное семейное видео и дочкин смех
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Лиза Галкина растет папиной дочкой
Фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина просто обожают их дочь, маленькую Лизу. Девочка растет не просто красавицей — она нежная, добрая, талантливая. Сегодня отец семейства опубликовал семейное видео, из которого ясно: Лиза — папина дочь.
«Мама с сыном, а папа — с Лизой», — постановила малышка.
А как вам кажется, справедливо ли выражение, что дочки рождаются для пап, а сыновья — для мам? Или все зависит исключительно от случая?
Фото: instagram.com