Максим Галкин показал новое трогательное видео с детьми

Подрастающие дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина неизменно радуют подписчиков знаменитого папаши своими трогательными и часто смешными фразами. Сегодня шоумен поделился новой порцией перлов. «Мы в зоопарке. Алла озвучила мысли обезьян. Лиза испугалась тигра. Я с Гарри прошел по туннелю с летучими мышами, пауками и крокодилами», — рассказал он.