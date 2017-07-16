Пользователи Сети высоко оценили танцевальный талант Лизы Галкиной

Алла Пугачева и Максим Галкин не устают радоваться талантам своих детей. «Доченька моя любимая! Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей. P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза», — написал гордый отец под новым видео.