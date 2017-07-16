«Бейонсе Рижского Разлива»: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина стала звездой пляжа
Пользователи Сети высоко оценили танцевальный талант Лизы Галкиной
Алла Пугачева и Максим Галкин не устают радоваться талантам своих детей. «Доченька моя любимая! Хотя Гарик опять ехал на мне, я сумел снять эту феерическую танцевальную проходку на глазах у многочисленных зрителей. P.S. Музыка была, конечно, у неё в голове, как это определяет сама Лиза», — написал гордый отец под новым видео.
Шоумен назвал свою девочку «Бейонсе Рижского Разлива» и «Дивой Юрмальских Песочниц».
«Девчонка огонь! Задаст вам папа она жару) Красотка», «Ангел "вертежопка". Такая клевая», «Примадонне маленькой просто нет равных», — пишут восхищенные подписчики.
Фото: instagram.com