Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина записала свой первый бьюти-влог
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Максим Галкин показал, как ухаживает за кожей его дочь Лиза
Маленькая Лиза Галкина растет не только смышленой, но и красивой девочкой. Не за горами тот момент, когда наследница звездного семейства расскажет своим фолловерам, как пользоваться маминой помадой или какие туфли лучше стянуть из взрослого гардероба, а пока она продемонстрировала, как она ухаживает за кожей на пляже.
Первый бьюти-влог девочки появился на страничке ее папы. «Секреты ухода за кожей от Лизы. Скраб из песка под музыку на пляже», — пояснил он.
«Какая же она прелесть! Очень похожа на мамочку», «Хорошенькая до невозможности», «Девочка растет - огонь! Такая музыкальная, пластичная и очень хорошенькая! Точно будущая мега звезда», — восхищаются подписчики.
А как вы ухаживаете за кожей летом? Возьмете ли этот трюк на вооружение?
Фото: instagram.com