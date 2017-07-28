Максим Галкин показал, как ухаживает за кожей его дочь Лиза

Маленькая Лиза Галкина растет не только смышленой, но и красивой девочкой. Не за горами тот момент, когда наследница звездного семейства расскажет своим фолловерам, как пользоваться маминой помадой или какие туфли лучше стянуть из взрослого гардероба, а пока она продемонстрировала, как она ухаживает за кожей на пляже.

Первый бьюти-влог девочки появился на страничке ее папы. «Секреты ухода за кожей от Лизы. Скраб из песка под музыку на пляже», — пояснил он.