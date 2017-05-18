Часто родители говорят, что учатся вместе со своими детьми — любить, замечать красоту вокруг, радоваться жизни. Они вспоминают естествознание, физику, химию и прочие дисциплины, которые помогают ответить на каверзные вопросы малышей. Трехлетняя Лиза Галкина пошла дальше: она учит папу французскому языку.

«Лиза и божья коровка. От дочки узнал, что божья коровка на французском - coccinelle. Понятия не имел. Целая эпопея у нас была с этой французской божьей коровой. Зацените! #елизаветагалкина #дети #гарригалкин #максимгалкин #весна #веснапришла #урокифранцузского #юныйнатуралист», — написал Максим сегодня в блоге.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Май 18 2017 в 5:43 PDT

«Умиление!!! Светлый лучик в моей сегодняшлей ленте инстаграмма», «Какая чудесная Лиза», «Максим, так вот же кто ЛУЧШЕ ВСЕХ! Лизонька так хотела показать ее маме...чуть не разревелась вместе с ней...такая искренняя детская наивность и чистота», — восхищены фанаты. Они отмечают, что со временем малышка все больше становится похожа на свою маму, Аллу Борисовну Пугачеву.

Дети Аллы и Максима изучают иностранные языки в трехъязычном детском саду Le chat botte, что в поселке «Лесное Лапино». Преподаватели отмечают их талант к освоению новой информации, бывшая няня также души не чаяла в Лизоньке, которая почти не шалила и давала ей высыпаться.

Фото: instagram.com