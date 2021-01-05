Максим Галкин вспомнил детство и устроил с детьми гонки на санках
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин и Алла Пугачева все зимнике каникулы, как, впрочем, и все коронавирусное время проводят в семейном замке с детьми Лизой и Гарри. Во время длительных новогодних праздников у телеведущего появилось больше возможностей заниматься с детьми.
Глава семейства показал, как он Гарри и Лиза развлекаются в хорошую погоду на свежем воздухе. Максим Галкин вспомнил детство и устроил с двойняшками гонки на современных санках.
Новый год чета знаменитостей встречала в кругу друзей дома, в деревне Грязь. За праздничным столом Галкина и Пугачевой были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины и другие известные личности. После боя курантов все сфотографировались в холле замка. Алла Пугачева блистала в шикарном наряде в окружении детей.
В Instagram телеведущий показывал, как в праздничную ночь Гарри, прильнув к экрану телевизора, внимательно слушал выступление своей знаменитой матери. После мальчик в четыре руки играл на рояле со своим крестным отцом, композитором Игорем Николаевым.
Через несколько дней празднования Нового года в доме знаменитостей появился фитнес-тренер, который помог всем привести себя в тонус.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram