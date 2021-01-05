Максим Галкин вспомнил детство и устроил с детьми гонки на санках

Новый год чета знаменитостей встречала в кругу друзей дома, в деревне Грязь. За праздничным столом Галкина и Пугачевой были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины и другие известные личности. После боя курантов все сфотографировались в холле замка. Алла Пугачева блистала в шикарном наряде в окружении детей.

В Instagram телеведущий показывал, как в праздничную ночь Гарри, прильнув к экрану телевизора, внимательно слушал выступление своей знаменитой матери. После мальчик в четыре руки играл на рояле со своим крестным отцом, композитором Игорем Николаевым.

Через несколько дней празднования Нового года в доме знаменитостей появился фитнес-тренер, который помог всем привести себя в тонус.