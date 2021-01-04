«Синхронно! Выше!» Дети Пугачевой и Галкина занялись спортом на новогодних каникулах
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин показал подписчикам забавное и милое видео с 7-летними Лизой и Гарри. После трех дне гуляний в главный и любимый праздник родители пригласили в дом фитнес-тренера, который должен был всем помочь привести себя в форму и зарядиться энергией.
В кадре тренер помогает брату с сестрой правильно делать упражнения, подбадривая их: «Синхронно! Выше!».
Ранее Максим Галкин делился с поклонниками фотографией, которую сделал в новогоднюю ночь в холле своего замка. Красивая и нарядная Алла Пугачева позировала в окружении младших детей и многочисленных гостей, среди которых были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины и другие. После в Instagram главы семейства появилось видео, как Гарри играет на рояле со своим крестным Игорем Николаевым.
Максим Галкин все свободное время проводит с сыном и дочерью. Он плавает с ними в бассейне, занимается творчеством, собирает конструкторы — делает все, чтобы детство Лизы и Гарри было счастливым.
1 сентября двойняшки пошли в первый класс престижной школы. Обучение одного ребенка обходится в 1,6 млн рублей в год, на второго дают скидку в 10%. Алла Пугачева и Максим Галкин занялись всесторонним развитием детей с ранних лет. Лиза и Гарри уже говорят на нескольких языках и имеют широкий кругозор.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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