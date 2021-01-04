«Синхронно! Выше!» Дети Пугачевой и Галкина занялись спортом на новогодних каникулах

Ранее Максим Галкин делился с поклонниками фотографией, которую сделал в новогоднюю ночь в холле своего замка. Красивая и нарядная Алла Пугачева позировала в окружении младших детей и многочисленных гостей, среди которых были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин и Марина Юдашкины и другие. После в Instagram главы семейства появилось видео, как Гарри играет на рояле со своим крестным Игорем Николаевым.

Максим Галкин все свободное время проводит с сыном и дочерью. Он плавает с ними в бассейне, занимается творчеством, собирает конструкторы — делает все, чтобы детство Лизы и Гарри было счастливым.

1 сентября двойняшки пошли в первый класс престижной школы. Обучение одного ребенка обходится в 1,6 млн рублей в год, на второго дают скидку в 10%. Алла Пугачева и Максим Галкин занялись всесторонним развитием детей с ранних лет. Лиза и Гарри уже говорят на нескольких языках и имеют широкий кругозор.